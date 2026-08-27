Полковник Уилкерсон: Россия не даст производить ракеты Storm Shadow на Украине

Украина не сможет наладить выпуск британских дальнобойных ракет Storm Shadow на своей территории. С таким мнением выступил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
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