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Газета.ру

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Полковник Уилкерсон: Россия не даст производить ракеты Storm Shadow на Украине

Полковник Уилкерсон: Россия не даст производить ракеты Storm Shadow на Украине

Украина не сможет наладить выпуск британских дальнобойных ракет Storm Shadow на своей территории. С таким мнением выступил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

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