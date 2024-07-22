"Парни, 72 часа, мы забрали посольство": Политолог разоблачил предательство Украины Байденом

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Война закончится как будут уничтожены англосаксы с жидомасонами... А это уничтожение нех у кого ни когда не было государства, рода, родины...
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