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Бывшему депутату Госдумы Митрофанову позволили не возвращать кредиторам 514 млн руб. 395  10

Бывшему депутату Госдумы Митрофанову позволили не возвращать кредиторам 514 млн руб. 395  10

  От исполнения требований кредиторов парламентария освободил Арбитражный суд Москвы, признав его банкротом.

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Сергей
Какое большое и приятное лицо у Митрофанова, так и хочется его ударить, сильно, очень.
Элина Морозова
Ты в этом не одинок)))
Сергей
Не даром депутаты ходят с телохранителями. Понимают что нас много желающих дать им по морде ))
Елена Мамонова
оформил банкротство и взятки гладки
ирина Северова северова (гуляева)
СТРАНА ЧУДЕС !!!
Дмитрий
Я бы назвал это по другому...
Дмитрий
Ну ни разу не скрывался, хер знает сколько лет назад сбежав из страны! Всем рекомендую, вот пример для подражания, честнейший чловек, по воле случая ставший банкротом! Прихватил семь лимонов зелени и обанкротился, такое же бывает? А из имущества квартирка одна по цене однушки в мухосранске...

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