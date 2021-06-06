Бывшему депутату Госдумы Митрофанову позволили не возвращать кредиторам 514 млн руб. 395  10

Элина МорозоваБизнес и финансыБывшему депутату Госдумы Митрофанову позволили не возвращать кредиторам 514 млн руб. 395 10 От исполнения требований кредиторов парламентария освободил Арбитражный суд Москвы, признав его банкротом.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейКакое большое и приятное лицо у Митрофанова, так и хочется его ударить, сильно, очень.Элина МорозоваТы в этом не одинок)))СергейНе даром депутаты ходят с телохранителями. Понимают что нас много желающих дать им по морде ))Елена Мамоноваоформил банкротство и взятки гладкиирина Северова северова (гуляева)СТРАНА ЧУДЕС !!!ДмитрийЯ бы назвал это по другому...ДмитрийНу ни разу не скрывался, хер знает сколько лет назад сбежав из страны! Всем рекомендую, вот пример для подражания, честнейший чловек, по воле случая ставший банкротом! Прихватил семь лимонов зелени и обанкротился, такое же бывает? А из имущества квартирка одна по цене однушки в мухосранске...Комментировать
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