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Знаете ли вы, что такое «культ личности» – в Африке и в современной России

Знаете ли вы, что такое «культ личности» – в Африке и в современной России

Африка помнит, Африка знаетНа днях информационные агентства сообщили, что три африканские страны – Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили о выходе из состава регионального отделения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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