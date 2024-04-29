За что получил срок тобольский экс-депутат, воевавший в Анголе

Три месяца прошло с тех пор, как бывший депутат думы Тобольска Сергей Вакарин получил наказание за неуплату 290 миллионов рублей налогов — его приговорили к году лишения свободы условно, приговор вступил в силу 1 февраля.
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