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Прогноз на февраль 2024 года: Расписание магнитных бурь, согласно экспертным прогнозам

Прогноз на февраль 2024 года: Расписание магнитных бурь, согласно экспертным прогнозам

Прогноз на февраль 2024 года: Расписание магнитных бурь, согласно экспертным прогнозам Ирэн ОрлонскаяВ первые дни февраля 2024 года наша планета столкнулась с непредвиденной силой природы — магнитной бурей.

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