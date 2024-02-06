Прогноз на февраль 2024 года: Расписание магнитных бурь, согласно экспертным прогнозам Ирэн ОрлонскаяВ первые дни февраля 2024 года наша планета столкнулась с непредвиденной силой природы — магнитной бурей.
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