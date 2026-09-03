Суд Заключил Киргизбаеву в СИЗО за Нападение в ТЦ в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал 25-летнюю девушку на два месяца за хулиганство с насилием в торговом центре "Континент".
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