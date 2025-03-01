В России вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приема в вузы вступают в силу с 1 марта 2025 года С 1 марта в России вступают в силу новые правила приема в вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии