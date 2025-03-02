Пушков заявил, что Трамп не сможет вывести войска из НАТО без согласия сенаторов

Вопрос о поддержке Сената пока не рассматривался на практике.Сенатор Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале, что единоличное решение президента США Дональда Трампа о выходе из НАТО маловероятно из-за оппозиции в Сенате, где против этого шага выступят не только демократы, но и некоторые республиканцы.