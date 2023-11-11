В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное - Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.
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