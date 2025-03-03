Reuters: Трамп дал задание снять санкции с России

Соединенные Штаты рассматривают возможность смягчения санкций в отношении России в рамках усилий президента Дональда Трампа по восстановлению дипломатических и экономических связей между двумя странами и стремлению положить конфликту на Украине.
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