Жители Ростокино посетили День открытых дверей в РГНКЦ

Общественные советники, ветераны и активные жители района Ростокино посетили День открытых дверей в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ) — структурном подразделении РНИМУ им.
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