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Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста

Во время турне по Европе Зеленскому намекнули, что Украине пора снова снижать планку мобилизационного возраста

По понятным причинам, ни в какое НАТО Украину как минимум в ближайшие годы не примут. По понятным причинам, вводить свои войска на Донбасс для ведения боевых действий против Вооружённых сил России страны Североатлантического военного блока тоже не будут.

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