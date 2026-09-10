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Регионы России

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Разработчик воспроизвёл анимацию iPhone Duo на Samsung Galaxy Z Fold 8

Разработчик воспроизвёл анимацию iPhone Duo на Samsung Galaxy Z Fold 8

Менее чем через сутки после презентации Apple iPhone Duo энтузиаст под ником moomanjohnny с Reddit воссоздал фирменную анимацию раскрытия смартфона на устройстве Samsung Galaxy Z Fold 8.

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