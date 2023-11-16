В Перми 42-летнюю поджигательницу военкомата отправили под домашний арест

Женщина утверждает, что сделать это ее вынудили мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ.42-летнюю женщину из Перми, которую шантажировали телефонные мошенники, отправили под домашний арест после попытки поджечь здание военкомата вечером 14 ноября.
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