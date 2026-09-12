Пикап Mitsubishi L200 получит внешность и технологии нового Pajero

Представив возрожденный Pajero, Mitsubishi дала понять, что следующим крупным шагом станет модернизация его рамного родственника – пикапа Triton/L200.
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