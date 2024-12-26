26.12.24==Стало известно о планах Индии закупить российские РЛС "Воронеж-ДМ"

Индия планирует закупить радиолокационные системы "Воронеж-ДМ" на сумму четыре миллиарда долларов с улучшенными возможностями противодействия скрытности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM).
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