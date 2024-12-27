Главархив открыл выставку ретрооткрыток в канун Нового года

В рамках проекта «Зима в Москве» Главархив организовал уличную выставку новогодних открыток. Экспозиция включает архивные карточки, датируемые периодом с 1907 по 1985 годы, на которых запечатлены знаменитые новогодние персонажи.
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