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Татар-информ

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Комитет по охране ОКН предложил создать реестр для монументального искусства

Комитет по охране ОКН предложил создать реестр для монументального искусства

В Казани состоялось первое заседание обновленного Общественного совета при Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).

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