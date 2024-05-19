Новая статья: Обзор телевизора Hyundai H-LED55BU7006 с 4К-экраном 55″ и чистой Android TV Сре...

Новая статья: Обзор телевизора Hyundai H-LED55BU7006 с 4К-экраном 55″ и чистой Android TVСреди смарт-ТВ начальной категории Hyundai H-LED55BU7006 выделяется высококонтрастной VA-матрицей с достойным запасом яркости и корректной цветопередачей в рамках пространства sRGB.
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