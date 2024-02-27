Коротченко предложил установить подбитый Abrams напротив посольства США в Москве

Военный эксперт Игорь Коротченко поделился сведениями о том, что сожжённый в рамках СВО танк Abrams следует разместить неподалёку от места пребывания дипломатической миссии Соединённых Штатов Америки в столице Российской Федерации.
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