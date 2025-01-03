Nvidia разыграет несколько ретро-видеокарт с автографом основателя компании С...

Nvidia разыграет несколько ретро-видеокарт с автографом основателя компанииСверхсовременные графические решения, безусловно, являются ценным подарком для многих любителей видеоигр, но ценители истории компьютерной отрасли нередко коллекционируют значимые продукты прошлых поколений.
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