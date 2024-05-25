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Отдых в Болгарии, дача и еще 5 признаков зажиточных людей в СССР

Нынешней молодежи сложно представить, что существовали времена, когда в магазинах был скудный ассортимент продукции, многие товары были в дефиците, и доставать желаемую вещь приходилось через знакомых или спекулянтов.

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