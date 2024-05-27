Global Look Press/Johannes Neudecker/dpa Китай выступает за мирную конференцию, поддерживаемую и РФ, и Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на призывы украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого закончился 20 мая, о том, что китайский лидер Си Цзиньпин должен приехать на конференцию в Швейцарии.
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