Global Look Press/Johannes Neudecker/dpa Китай выступает за мирную конференцию, поддерживаемую и РФ, и Украиной, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на призывы украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого закончился 20 мая, о том, что китайский лидер Си Цзиньпин должен приехать на конференцию в Швейцарии.