Посол Германии покинул здание МИД РФ, куда его вызывали из-за беседы офицеров

Скриншот видео Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф 4 марта покинул здание МИД России, куда его вызвали из-за разговора офицеров бундесвера, обсуждавших планы удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя, передает корреспондент "Известий".
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