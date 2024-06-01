RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Запеканка из капусты и фарша, мне кажется даже вкуснее голубцов.

Очень интересное и в то же время легкое блюдо. Готовится просто, а результат не может не радовать! Когда угощаем гостей такой запеканкой, только и успеваем собирать комплименты и делиться рецептом! Так что обязательно берите на заметку и удивляйте родных и близких! Рецепт: фарш 600 гр рис 100 гр капуста 1 шт (1 кг) лук 1 […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх