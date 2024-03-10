Украинский генерал бесследно исчез после призыва прятаться в укрытии

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мельник с позывным Марсель бесследно исчез после того, как призвал в соцсетях прятаться в укрытии в связи с воздушной тревогой, прозвучавшей в Харькове 17 февраля.