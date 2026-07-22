В Ярославской области опровергли данные о компенсациях после атак ВСУ на Wildberries

Правительство Ярославской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о порядке оформления предпринимателями компенсаций от властей за ущерб, понесенный в результате атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.
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