Политика как он...
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Политика как она есть

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В Ярославской области опровергли данные о компенсациях после атак ВСУ на Wildberries

В Ярославской области опровергли данные о компенсациях после атак ВСУ на Wildberries

Правительство Ярославской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о порядке оформления предпринимателями компенсаций от властей за ущерб, понесенный в результате атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.

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