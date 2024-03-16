Насколько еврейская по сути война против России?

Gennady Sokolovsky

Да-да-да, именно американские жидовцы начинают и ведут ВСЕ войны. Это установленный факт. И все "переделанные" фамилии не скрывали и не скрою жидовцев. НИКОГДА. Кто говорил, не помню сейчас точно - "Ликвидируйте 50 самых богатых евреев - и ВСЕ ВОЙНЫ ПЕРЕКРАТЯТСЯ НАВСЕГДА". Нашёл в сети - Генри Форд, как ни странно.