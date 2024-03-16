Пять лет назад я написал статью под названием «Американские евреи ведут американские войны». Это оказалась самая популярная статья, которую я когда-либо писал, и за это меня вознаградили немедленным увольнением из American Conservative, где я 14 лет был постоянным автором.
Насколько еврейская по сути война против России?
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
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5 час.
Gennady Sokolovsky
Да-да-да, именно американские жидовцы начинают и ведут ВСЕ войны. Это установленный факт. И все "переделанные" фамилии не скрывали и не скрою жидовцев. НИКОГДА. Кто говорил, не помню сейчас точно - "Ликвидируйте 50 самых богатых евреев - и ВСЕ ВОЙНЫ ПЕРЕКРАТЯТСЯ НАВСЕГДА". Нашёл в сети - Генри Форд, как ни странно.
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4 час.
Ирина Черных
Вы правы. Еврейский Талмуд говорит сам за себя и за евреев, которые ему поклоняются.
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1 час.
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