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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    Расстреливать без жалости, суда и следствия этих баранов!!!!Неужели это и ест...
  • Любовь Кузьмина
    Вы правы! Конечно причины, по которым эти твари идут на преступления, кроются скорее всего в большом гумманизме наших...Неужели это и ест...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Они никогда не поумнеют, это клиническое. Предателей нужно  изолировать и надолго, чтобы другие думали прежде чем дел...Неужели это и ест...

Насколько еврейская по сути война против России?

Насколько еврейская по сути война против России?

Пять лет назад я написал статью под названием «Американские евреи ведут американские войны». Это оказалась самая популярная статья, которую я когда-либо писал, и за это меня вознаградили немедленным увольнением из American Conservative, где я 14 лет был постоянным автором.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
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5 час.
Gennady Sokolovsky
Да-да-да, именно американские жидовцы начинают и ведут ВСЕ войны. Это установленный факт. И все &quot;переделанные&quot; фамилии не скрывали и не скрою жидовцев. НИКОГДА. Кто говорил, не помню сейчас точно -  &quot;Ликвидируйте 50 самых богатых евреев - и ВСЕ ВОЙНЫ ПЕРЕКРАТЯТСЯ НАВСЕГДА&quot;. Нашёл в сети - Генри Форд, как ни странно.
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4 час.
Ирина Черных
Вы правы. Еврейский Талмуд говорит сам за себя и за евреев, которые ему поклоняются.
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1 час.

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