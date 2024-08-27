Сеть «Читай-город — Буквоед» создала субпремиальный бренд канцелярских товаров

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» может в ближайшее время представить линейку канцелярских товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в субпремиальном ценовом сегменте, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора сети Александра Брычкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии