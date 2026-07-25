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Царьград

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Финансовый университет: мошенники воруют миллионы через сайты билетов

Финансовый университет: мошенники воруют миллионы через сайты билетов

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко сообщил, что аферисты создают сайты для продажи билетов на фиктивные мероприятия, похищая деньги и данные русских.

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