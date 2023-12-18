В России призвали отменить западных «супергероев» на детских праздниках. Как сообщает RT, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать рекомендации по проведению массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов.