В России призвали отменить западных «супергероев» на детских праздниках. Как сообщает RT, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать рекомендации по проведению массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов.
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