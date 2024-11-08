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WP: тысячи жителей США пойдут «маршем на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

WP: тысячи жителей США пойдут «маршем на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

За два дня до инаугурации, 18 января 2025 года, в Вашингтоне состоится «Народный марш на Вашингтон», на который ожидается прибытие десятков тысяч американцев — как сторонников, так и противников избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

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