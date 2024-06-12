Портрет рейдера представила адвокат Елена Финогенова на конференции Коммерсантъ Events 

Елена Финогенова, адвокат, основатель и партнёр группы «Победа», основатель Всероссийского движения поддержки семьи и традиционных ценностей и Центра поддержки женщин, оказавшихся в трудной ситуации в результате развода «Давайте жить», стала спикером на конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2024» Коммерсантъ Events.