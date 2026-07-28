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Глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть: «Кто-то манипулирует рынком»

Глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть: «Кто-то манипулирует рынком»

Сегодняшние торги нефтяными фьючерсами на мировых биржах вновь начались с падения цен. Считающийся эталонным сорт Brent по контрактам на октябрь подешевел на 2,34% и торгуется чуть ниже 84 долларов за баррель.

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