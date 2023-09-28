США из-за провала на Украине подключают к антирусскому проекту Молдавию и Южный Кавказ

Цель американцев – создать вокруг России пояс нестабильности из горячих точек – Al-Watan.Американские власти намерены сформировать новые антирусские фронты, обострив ситуацию в Молдавии и на Южном Кавказе.
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