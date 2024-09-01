Коллективный гитлер с помощью местных холуев последовательно досатанизирует свою колонию Бандерастан

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Eduard
Эти депутаты обычные уголовники.Конечноюпонятно,как говорится:&quot;С волками жить,по-волчьи выть&quot;!
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14 час.

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