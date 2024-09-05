В Steam вышла забавная игра с рейтингом 100%, в которой нужно плеваться в противн...

В Steam вышла забавная игра с рейтингом 100%, в которой нужно плеваться в противников. Ее создал один человекРазработчик Закари Гарднер (Zachary Gardner) сообщил о выходе в Steam олдскульного платформера Garbanzo Quest, который на момент написания новости имеет 100% положительных отзывов от геймеров.