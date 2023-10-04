WP: замкомандира ВСУ признал победу России в битве дронов

Российская армия использовала в зоне проведения спецоперации большое количество беспилотников. Заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным Стриж подтвердил The Washington Post победу противника в битве дронов.
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