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FiNE NEWS

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ПВО России уничтожили 320 украинских беспилотников за ночь с 3 на 4 августа, включая три в Тульской области

Перехват беспилотников в разных регионах России В период с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 320 беспилотных летательных аппаратов, действовавших над территорией страны.

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