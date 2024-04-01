В Китае поддержали требование России к Украине по терактам

В Китае выразили поддержку требованию России к Украине: аресту главы СБУ Василия Малюка. Читатели китайского портала «Гуаньча» положительно отреагировали на заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории РФ.
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