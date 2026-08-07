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Живая Кубань

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«Просто не смог проехать мимо»: как таксист помогал людям после атаки на Wildberries в Екатеринбурге

«Просто не смог проехать мимо»: как таксист помогал людям после атаки на Wildberries в Екатеринбурге

«Просто не смог проехать мимо»: как таксист помогал людям после атаки на Wildberries в ЕкатеринбургеВ Свердловской области очередной логистический центр Wildberries подвергся атаке беспилотников, по подсчетам же 20.

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