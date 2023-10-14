Костомаров показал, как впервые после установки протезов сел за руль

Фигурист подчеркнул, что нет ничего невозможного.фото: Авилов Александр/агентство «Москва»--> Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, поделившись с поклонниками радостью от возможности снова управлять машиной.