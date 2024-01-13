Почему можно есть на ночь? Тренер и врач дают ответ

Миф о том, что нельзя есть на ночь имеет вполне правдоподобное объяснение. Якобы во время сна мы не можем контролировать свой организм и когда мы засыпаем с полным ЖКТ, все привычные процессы останавливаются, и пища не переваривается, а распределяется в жир.