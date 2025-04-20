В Крыму предложили присвоить звание почетного жителя погибшему военкорру

В Госсовете Крыма прозвучало предложение посмертно присвоить звание почётного жителя Нижнегорского района военному корреспонденту Александру Федорчаку, который трагически погиб в ходе выполнения своего долга.
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