Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    У кого в голове постоянно такие дикие страхи, - у того больная психика... У него или ГТР или ОКР.....СТРАХ «НЕдостаточ...
  • Елена Соколова
    Подозреваю, что этого не любят не только к мужчинам, но и женщины.Откажитесь от поп...
  • Модест
    Опять сплошная джинса! Тьфу бля, как вы надоели со своей рекламой!Личный опыт: нейр...

Скупой рыцарь: Почему вы притягиваете жадных мужчин?

Скупой рыцарь: Почему вы притягиваете жадных мужчин?

Почему некоторые женщины словно магнитом притягивают мужчин-«крохоборов»? Какие глубинные убеждения способствуют привлечению жадных от природы кавалеров? И как так выходит, что на сознательном уровне можно запрашивать одного, например, «Хочу щедрого, порядочного мужчину рядом, ведь я этого достойна», а внешне транслировать совсем другое? Всю сознательную жизнь она окружала себя мужчинами-«крохоборами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх