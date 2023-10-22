Скупой рыцарь: Почему вы притягиваете жадных мужчин?

Почему некоторые женщины словно магнитом притягивают мужчин-«крохоборов»? Какие глубинные убеждения способствуют привлечению жадных от природы кавалеров? И как так выходит, что на сознательном уровне можно запрашивать одного, например, «Хочу щедрого, порядочного мужчину рядом, ведь я этого достойна», а внешне транслировать совсем другое? Всю сознательную жизнь она окружала себя мужчинами-«крохоборами».