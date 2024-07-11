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Царьград

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Врач рассказал, какой шоколад способен снизить риски болезней сердца

Врач рассказал, какой шоколад способен снизить риски болезней сердца

Шахвеледов утверждает, что тёмный шоколад защищает от болезней сердца и снимает стрессСегодня по всему миру отмечается день шоколада.

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