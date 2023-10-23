Киев предупредили о вторжении с Запада: “Тысячи военных” AlexCoderКиев предупредили о вторжении с Запада: “Тысячи военных” AlexCoder Украина оказалась в очень сложной ситуации Западные страны активно поддерживали киевский режим исключительно ради того, чтобы использовать Украину в качестве тарана против России, однако ситуация на поле боя явно продемонстрировала несостоятельность таких надежд.