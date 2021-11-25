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В Приангарье по подозрению во взятках задержали восьмерых полицейских

В Приангарье по подозрению во взятках задержали восьмерых полицейских. Фигурантом еще одного уголовного дела стал владелец похоронного бизнеса, которому сотрудники МВД, как полагает следствие, за взятки передавали информацию об умерших.

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