В Приангарье по подозрению во взятках задержали восьмерых полицейских. Фигурантом еще одного уголовного дела стал владелец похоронного бизнеса, которому сотрудники МВД, как полагает следствие, за взятки передавали информацию об умерших.
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