В эфир «Первого канала» ворвалась сотрудница с антивоенным плакатом

Как пишет «Коммерсантъ», редактора задержали сотрудники УМВД по Северо-Восточному округу Москвы. Чиков в своем телеграм-канале уточнил, что, вероятно, в отношении задержанной составлен протокол по статье о дискредитации российских вооруженных сил.